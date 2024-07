【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

ネオンマックスは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「学園アイドルマスター 花海 佑芽」の原型見本などを東京フィギュアブースにて展示している。

東京フィギュアブースでは、「学園アイドルマスター」より花海佑芽、「アズールレーン」より武蔵(スチルイラスト Ver.)、原作イラスト・トリダモノ氏の「Noir(ノワール)」といった、ネオンマックス製の新作フィギュアが多数展示されている。

それぞれの特徴的なポージング、表情など、スケールフィギュアならではの精巧な造形を間近で確認することができる。なお、いずれも発売日や価格は未定となっている。

また、同ブースでは「ブルーアーカイブ」コハルが水着姿でフィギュア化されることなどもパネル展示で案内している。

【学園アイドルマスター 花海 佑芽】【アズールレーン 武蔵 スチルイラスト Ver.】【アズールレーン 定安 軽装 Ver.】【青嵐(セイラン)】【Noir(ノワール))】【ブルーアーカイブ コハル(水着)】

フィギュア化決定

