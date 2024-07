【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

タイトーは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、「spiritale」ブランドの新作フィギュアを展示している。

展示されているのは、水着姿の「その着せ替え人形は恋をする」喜多川海夢や「【推しの子】」有馬かな、「魔女の旅々」イレイナ、「僕のヒーローアカデミア」の蛙吹梅雨やトガヒミコのフィギュア。現在予約受付中の「喜多川海夢~リズver.~」以外は、いずれも発売時期と価格は未定となっている。

展示一覧(特に表記がなければ発売時期、価格は未定)

その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~水着ver.~ 1/6スケールフィギュア(仮) その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~リズver.~ 1/6スケールフィギュア(2025年3月発売予定、26,400円) 初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた! ~お絵描きver.~ 1/7スケールフィギュア(仮) 【推しの子】 有馬かな~B小町ver.~ 1/7スケールフィギュア 魔女の旅々 イレイナ~休息Ver.~ 1/6スケールフィギュア 僕のヒーローアカデミア 蛙吹梅雨-Frog- 1/7スケールフィギュア 僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Duffel Coat- 1/7スケールフィギュア

その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~水着ver.~ 1/6スケールフィギュア(仮)

その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢~リズver.~ 1/6スケールフィギュア

初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた! ~お絵描きver.~ 1/7スケールフィギュア(仮)

【推しの子】 有馬かな~B小町ver.~ 1/7スケールフィギュア

魔女の旅々 イレイナ~休息Ver.~ 1/6スケールフィギュア

僕のヒーローアカデミア 蛙吹梅雨-Frog- 1/7スケールフィギュア

僕のヒーローアカデミア トガヒミコ-Duffel Coat- 1/7スケールフィギュア

(C) 福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

Art by さいとうなおき /(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) 赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C) 白石定規・SBクリエイティブ/魔女の旅々製作委員会

(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会