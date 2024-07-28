¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¡¡Æ±ÅÀ¡õ¾¡¤Á±Û¤·
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê28Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡1¡½1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î5²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤Ç³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ç»°Í·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢º£µÜ¤¬Á¾Ã«¤¬Åê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾µå¤òÆ±¤¸¤¯ÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢ÆóÁö¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬À¸´Ô¡£3²ó¤Ë¤âÃæÁ°¤ØÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£µÜ¤Ï¡¢°ìÎÝ¾å¤Ç¾®¤µ¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯2ÈÖ¼þÅìÍ¤µþ¤â±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3ÅÀÌÜ¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿º£µÜ¡£¸åÈ¾Àï¤â¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£