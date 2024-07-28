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9 ¥°¥ì¥¤¥È¥²¥¤¥Êー 474(0)
10 ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥À¥ó¥µー 466(-2)
11 ¥¢¥Ó¥Ã¥°¥Á¥¢ 512(+6)
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13 ¥Á¥§¥¤¥¹¥¶¥É¥êー¥à 490(+20)
14 ¥Ç¥å¥¢¥ê¥¹¥È 514(+2)
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16 ¥Ç¥£¥ô¥£¥Ê¥·¥ª¥ó 472(-8)
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