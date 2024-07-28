静岡学園はPK戦の末に勝利、神村学園は７ゴールで大勝！ 昌平、青森山田、日章学園などもベスト16入り【総体２回戦まとめ】
福島県で開催されている令和６年度全国高校総体（インターハイ）の男子サッカー競技は、７月28日に２回戦が開催されて16試合が行なわれた。
静岡学園（静岡）はPK戦の末に東山（京都）に勝利。１回戦で８ゴールを奪った神村学園（鹿児島）は、高知小津（高知）相手にも７−０で大勝した。玉田圭司新監督が率いる昌平（埼玉）は、帝京安積（福島）を４−０で撃破。青森山田（青森）も生駒（奈良）を３−０で下している。
その他には日章学園（宮崎）、国見（長崎）、市立船橋（千葉）、矢板中央（栃木）、作陽（岡山）などが３回戦に進出した。
２回戦の対戦カードと結果は以下のとおり。
【７月28日：インターハイ２回戦全結果】
鹿島学園（茨城） 2 - 3 日章学園（宮崎）
東山（京都） 1 - 1（PK 2 - 3） 静岡学園（静岡）
神村学園（鹿児島） 7 - 0 高知小津（高知）
徳島市立（徳島） 0 - 2 尚志（福島）
米子北（鳥取） 1 - 0 帝京（東京）
山梨学院（山梨） 1 - 2 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） 2 - 0 遠野（岩手）
帝京安積（福島） 0 - 4 昌平（埼玉）
共愛学園（群馬） 0 - 1 仙台育英（宮城）
市立船橋（千葉） 4 - 1 札幌大谷（北海道）
生駒（奈良） 0 - 3 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） 0 - 1 矢板中央（栃木）
阪南大（大阪） 1 - 1（PK 3 - 4） 福大若葉（福岡）
近大和歌山（和歌山） 0 - 2 作陽（岡山）
帝京大可児（岐阜） 1 - 1（PK 7 - 8） 桐光学園（神奈川）
龍谷（佐賀） 0 - 4 帝京長岡（新潟）
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３回戦のカードは次のように確定した。
【７月30日：インターハイ３回戦】
日章学園（宮崎） vs 静岡学園（静岡）
仙台育英（宮城） vs 神村学園（鹿児島）
市立船橋（千葉） vs 尚志（福島）
米子北（鳥取） vs 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） vs 帝京長岡（新潟）
青森山田（青森） vs 矢板中央（栃木）
昌平（埼玉） vs 福大若葉（福岡）
作陽（岡山） vs 桐光学園（神奈川）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
静岡学園（静岡）はPK戦の末に東山（京都）に勝利。１回戦で８ゴールを奪った神村学園（鹿児島）は、高知小津（高知）相手にも７−０で大勝した。玉田圭司新監督が率いる昌平（埼玉）は、帝京安積（福島）を４−０で撃破。青森山田（青森）も生駒（奈良）を３−０で下している。
２回戦の対戦カードと結果は以下のとおり。
【７月28日：インターハイ２回戦全結果】
鹿島学園（茨城） 2 - 3 日章学園（宮崎）
東山（京都） 1 - 1（PK 2 - 3） 静岡学園（静岡）
神村学園（鹿児島） 7 - 0 高知小津（高知）
徳島市立（徳島） 0 - 2 尚志（福島）
米子北（鳥取） 1 - 0 帝京（東京）
山梨学院（山梨） 1 - 2 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） 2 - 0 遠野（岩手）
帝京安積（福島） 0 - 4 昌平（埼玉）
共愛学園（群馬） 0 - 1 仙台育英（宮城）
市立船橋（千葉） 4 - 1 札幌大谷（北海道）
生駒（奈良） 0 - 3 青森山田（青森）
駒澤大学（東京） 0 - 1 矢板中央（栃木）
阪南大（大阪） 1 - 1（PK 3 - 4） 福大若葉（福岡）
近大和歌山（和歌山） 0 - 2 作陽（岡山）
帝京大可児（岐阜） 1 - 1（PK 7 - 8） 桐光学園（神奈川）
龍谷（佐賀） 0 - 4 帝京長岡（新潟）
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３回戦のカードは次のように確定した。
【７月30日：インターハイ３回戦】
日章学園（宮崎） vs 静岡学園（静岡）
仙台育英（宮城） vs 神村学園（鹿児島）
市立船橋（千葉） vs 尚志（福島）
米子北（鳥取） vs 国見（長崎）
東海大相模（神奈川） vs 帝京長岡（新潟）
青森山田（青森） vs 矢板中央（栃木）
昌平（埼玉） vs 福大若葉（福岡）
作陽（岡山） vs 桐光学園（神奈川）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部