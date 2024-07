Appleの運営する小売店であるApple Storeとして初めて結成された労働組合が、労働条件の改善に関する契約で、Appleと暫定合意に至ったことが発表されました。IAM CORE, First U.S. Unionized Apple Retail Store Workers, Reach Historic Tentative Labor Agreement with Tech Giant - IAMAW

https://www.goiam.org/news/iam-core-first-u-s-unionized-apple-retail-store-workers-reach-historic-tentative-labor-agreement-with-tech-giant/Apple reaches its first contract agreement with a US retail union | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/27/apple-reaches-its-first-contract-agreement-with-a-us-retail-union/Unionized Apple Store workers to vote on three-year agreementhttps://appleinsider.com/articles/24/07/27/apple-reaches-agreement-with-unionized-maryland-apple-store-workers2022年6月、Appleの小売店であるApple Storeとしては初となる労働組合が結成されました。労働組合が結成されたのはアメリカ・メリーランド州タウソンにあるApple Storeで、これに至るまでの長い道のりについては以下の記事にまとめてあります。なお、メリーランド州タウソンのApple Storeで結成された労働組合は、アメリカおよびカナダの国際労働組合である国際機械工および航空宇宙労働者協会(IAM)の小売業従業員連合(IAM CORE)に加盟しました。Appleの店舗が初の組合結成へ、メリーランド州で行われた投票が賛成多数で可決 - GIGAZINEその後、IAMは2024年7月26日にワークライフバランスの改善、賃金の引き上げ、雇用保障の確保に役立つ契約でAppleと暫定合意に至ったことを発表しました。メリーランド州タウソンにあるApple Storeの労働組合に加盟している従業員は、2024年8月6日に暫定合意について投票することとなります。Appleとタウソンの労働組合は3年間の暫定合意を結んでおり、契約の主な内容は以下の通りです。タウソンのApple Storeでは特にワークライフバランスと給料に関する不満が上がっていました。ワークライフバランスの改善:現職メンバーとパートタイムメンバーの両方を保護しながらスケジュールを改善します。昇給:契約期間中に平均10%の昇給があり、職種の80%で初任給が増額されます。雇用保障:契約社員の制限と退職条項が見直されます。透明性:保護と説明責任を伴う公正かつ明確な懲戒手続きが実施されることとなります。IAMの交渉委員会は、Appleとの労働条件改善のための契約合意について、「IAM COREの使命は当初から、従業員・顧客・コミュニティのためにAppleを改善することでした」「Appleと暫定合意に達することで、我々はメンバーに将来について発言する権利を与え、さらなる利益に向けた力強い一歩を踏み出すこととなります。我々は力を合わせて店舗ごとにこの成功を積み重ね、ここメリーランドでIAM COREが始めた力を成長させていきます」と語りました。IAMの交渉委員会は今回の合意について「我々の団結を示す第一歩」であり「Appleへの明確なメッセージとなる」と言及。なお、アメリカでは他のApple Storeでも労働組合結成運動が行われていますが、記事作成時点で労働組合結成に至ったのはメリーランド州タウソンの店舗を含め2店舗のみです。オクラホマ・シティにあるApple Storeでは、労働組合の結成に向けて契約交渉が続けられているところです。