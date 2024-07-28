¥í¥ó¥°¥»¥éー³¨ËÜ¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡Ù¤Î¡ÖÆüÉÕ°õ¡×¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼ê»æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë
¡¡1969Ç¯¤ËÊ¡²»´Û½ñÅ¹¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢¤»¤Ê¤±¤¤¤³ºî¤Î³¨ËÜ¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡Ù¤Î¡ÖÆüÉÕ°õ¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤Ð¤±¤È¤É¤é¤Í¤³¡×¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡¡ÆüÉÕ°õ¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüÉÕ°õ¡×¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¼°¡£ÂæºÂ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÆüÉÕÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÆüÉÕ¤Ê¤·¤Ç¤â²¡°õ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤±¤È¤É¤é¤Í¤³¤Î¤Þ¤ë·¿¡×¤È¡Ö¤ª¤Ð¤±¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤·¤«¤¯·¿¡×¡¢¡Ö¤ª¤Ð¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¨ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬²Ä°¦¤¤¤³¤Ð¤ó·¿¡×¥¿¥¤¥×¤Î3¼ïÎà¡£¼êÄ¢¤ä¥Îー¥È¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¥á¥â¤Ê¤É¤Ë¤âÂç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë