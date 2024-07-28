½Ë¡ª·ëº§µÇ°Æü¢ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤³¤Ê¤¹Ç¤Á¤ã¤ó
¸µ¥È¥ê¥Þー¤Î¤«ー¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥â¥Ã¥Èー¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ä
½ÐÅµ¡§¸µÌîÎÉÇ¥Á¥ã¥Á¥ã¤ÈR me
¤¿¤È¤¨·ù¤¬¤Ã¤ÆË½¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤µ¤¨¼é¤ì¤Ð¡¢ÄÞÀÚ¤ê¤À¤Ã¤ÆÅ©²¼Ìô¤À¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Á¤ç¤¤¤Î¥Á¥ç¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è～¢ö
¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤é¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ª»¶Êâ¤Ø¤È½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡ª
½ÐÅµ¡§¸µÌîÎÉÇ¥Á¥ã¥Á¥ã¤ÈR me
¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥Á¥ã¤¯¤ó¡£
º£ÅÙ¤Ï²È»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤«ー¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ê¡Ä
½ÐÅµ¡§¸µÌîÎÉÇ¥Á¥ã¥Á¥ã¤ÈR me
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤ªÉÛÃÄ¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¢ö
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÏÃ¯¤Ë¤â¿¨¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤é¤·¤¯¡£¤«ー¤µ¤ó¤µ¤¨¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª
½ÐÅµ¡§¸µÌîÎÉÇ¥Á¥ã¥Á¥ã¤ÈR me
¤³¤¦¤·¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤Ï·Ð¤Á¡Äº£ÅÙ¤ÏÍ¼Êý¤Î¤ª»¶Êâ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¥È¥«¥²¤µ¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ËÈ¯Å¸¡©¡ª
¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÆü¾ï¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¡Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¼Â¤ÏËÜÆü¡¢¤«ー¤µ¤ó¤È¤Èー¤µ¤ó¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ê¤Î¤Ç¤¹♡
½ÐÅµ¡§¸µÌîÎÉÇ¥Á¥ã¥Á¥ã¤ÈR me
¤ª½Ë¤¤¤Ë¤ª³°¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¤È¡¢¤Ò¤È¤êÎ±¼éÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥Á¥ã¤¯¤ó¡£
¤½¤Î´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿©»ö¤¬½ª¤ï¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡Ä°ìµ¤¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿♡
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´°÷µï¤Ê¤¤¤È¤Ë¤ã¡£¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¢
¢¨¤³¤ÎÆ°²è¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£