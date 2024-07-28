¡Úµð¿Í¡Ûº£µ¨²ÃÆþ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤¬£±·³¾º³ÊÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡Ä£²·³£Ä£å£Î£ÁÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¸Æü¡¦¾®ÅÄ¸¶¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Ï¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤Ç¡¢´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó±¦ÏÓ¤Ï¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£µ²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££±·³ºÆ¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£
¡¡£±ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ÁýÅÄÎ¦
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡½Å¿®
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÇëÈø
¡¡£´ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡Î©²¬
¡¡£µÈÖ¡¦£Ä£È¡¡½©¹
¡¡£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¥Æ¥£¥Þ
¡¡£·ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÅòÀõ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´îÂ¿
¡¡£¹ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÅÄ
¡¡Åê¼ê¡¦¹â¶¶Îé