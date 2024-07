【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

バンダイ キャンディ事業部は、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、食玩「SMP UNION」シリーズとして「勇者警察ジェイデッカー」や「ボルテスV レガシー」の新商品を展示している。

展示されているのは、「勇者警察ジェイデッカー」や「グレンダイザーU」、「ボルテスV レガシー」といった作品の新作プラキット。ほかにも、「Bビーダマン爆外伝V」ビーダキャリバーやキングジョーなどがラインナップされている。

展示一覧(特に表記がなければ発売時期、価格未定)

・Bビーダマン爆外伝V ビーダキャリバー

・勇者警察ジェイデッカー デュークファイヤー(今冬発売予定)

・勇者警察ジェイデッカー ファイヤージェイデッカー(今冬発売予定)

・勇者警察ジェイデッカー ビルドタイガー(来春発売予定)

・勇者警察ジェイデッカー ドリルボーイ(来春発売予定)

・勇者警察ジェイデッカー ガンマックス、ガンマックスアーマー(今冬発売予定)

・グレンダイザーU グレンダイザー(11月発売予定、5,500円)

・グレンダイザーU スペイザー(今冬発売予定)

・ボルテスV レガシー

・SMPストレージコレクション(今冬発売予定)

・宇宙ロボット キングジョー(来春発売予定)

(C) サンライズ

(C) Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU

(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved

(C) 円谷プロ