【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

クレーネルとアニプレックスは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「辰ちゃん」と「バーサーカー/モルガン」の原型を展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて本フィギュアを展示しており、「辰ちゃん」は松の木に腰かけ手を振るような仕草を、「バーサーカー/モルガン」は玉座に座る様子を確認することができる。

なお本製品以外にも、「ネコぱら」より「ショコラ/バニラ ゆめかわチャイナVer.」や、「アズールレーン」より「ユニコーン 純白なる夢の誓い」、「黒執事 -寄宿学校編-」より「シエル・ファントムハイヴ」のフィギュアの原型を展示している。

