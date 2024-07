『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した菜那セシル

今年1月、週プレでグラビアデビューして以来、"天使すぎる"と話題の現役女子大生・菜那セシルが、7月29日(月)発売『週刊プレイボーイ33号』のグラビアに再び登場。日本の夏をテーマに、古民家、スイカ、浴衣にラムネなど、和の空間で撮影。白肌が浮き立って美しい。

■繁華街でファンに声をかけられて......

――週プレ2回目の撮影はどうだった?

菜那 前回はすごく緊張したんです。その分初々しさもあったと思うんですけど、今回はだいぶリラックスできたので、楽しんでる姿を撮ってもらえたんじゃないかと思います。

――お気に入りのカットは?

菜那 スイカを持ったカットですね。初めてだったし、夏っぽくかわいく撮っていただきました。あとは川での撮影ですね。海より案外、冷たいんやと思いました。

――セシルちゃんは顔立ちが洋風だけど、今回の和テイストの写真はどうだった?

菜那 和のテイストは好きなんですけど、自分に合うのかどうかちょっと心配でした。でも写真を見せてもらったらすごくいい感じだったので安心しました。

――実家に和の空間ってある?

菜那 和室もあるにはあるんですけど、今回みたいな古民家みたいな感じではないので、ちょっと不思議だけどすごく新鮮でした。私自身とミスマッチな感じも面白いなって。

――グラビアをやるようになってから何か変化はあった?

菜那 もともと女性のファンが多かったんですけど、グラビアをやるようになって男性のファンもすごく増えました。女性ファンもけっこうデジタル写真集を買ってくださっているみたいで「見たよ」とかって声をかけてくださるのがうれしいです。

――街で男性のファンに声をかけられることってある?

菜那 たいていは女性なんですけど最近、1回ありました。繁華街で声をかけられたんですけど、そのときすごく急いでたので、慌てて「違います」って言っちゃったんです。

そしたら「えっ、でもメッチャ似てますよ」って言われて、こっちも後戻りできなくなって「そうですか?」って言っちゃったことが1度ありました。申し訳なかったなと......。

――急いでるときは仕方ないよね。今、女子大に通ってるけど、周囲では何がはやってる?

菜那 K−POPですね。女子大って男子がいないからか、アイドルにハマるコが共学よりも多い気がします。あとはアサイーボウルとグリークヨーグルトですね。

――グリークヨーグルトとは?

菜那 ヨーグルトから水分を取り除いてチーズみたいな感じにしたものです。ダイエットとかにいいみたいなんです。

――セシルちゃんのマイブームは?

菜那 メッチャ猫好きで、家で1匹飼ってるんですけど猫カフェに行ったりもしてて。

――家で飼ってるのに猫カフェに行くの?

菜那 うちで飼ってる猫は赤ちゃんのときから一緒にいるのですごく懐いているんですけど、猫カフェの猫って、おやつでもあげないと懐いてくれないんですよ。でも、それがより猫っぽくてかわいいなって。ワンちゃんと違って、人間を振り回して、翻弄するのが猫の魅力だと思うんです。ツンデレというか。

――セシルちゃんは自分をたとえるなら犬、猫どっち寄り?

菜那 たぶん猫ですね(笑)。周りにもそう言われることが多いです。

――ほかにハマってることはある?

菜那 最近、競馬の勉強を始めました。

――なんでまた?

菜那 馬もかわいいなって(笑)。

――動物が好きなんだね。

菜那 いろいろと統計を取ったり、あとは『ウマ娘』のゲームを始めて知識を増やしてます。競馬場はまだ行ったことがないんですが、今度行ってみようと思ってます。

――最後に読者にメッセージを。

菜那 前回は洋風テイストの撮影だったんですけど、今回は正反対のテイストで撮っていただきました。夏をテーマにした、リアル感のあるグラビアを楽しんでいただけたらうれしいです。

スタイリング/富田育子 ヘア&メイク/浜田あゆみ

●菜那セシル

2004年5月3日生まれ カナダ生まれ(大阪育ち)

身長164僉〃豈娵拭A型

○「2023ミス・ティーン・ジャパン」ファイナリスト。恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2023』(ABEMA)に参加。

公式Instagram【@53_nana._.cecile】

公式TikTok【@53_nana._.cecile】

公式X【@53_nana_cecile】



菜那セシルデジタル写真集『Summer is in the air.』 撮影/青山裕企 価格/1100円(税込)

取材・文/西山麻美 撮影/青山裕企