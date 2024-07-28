¡íÅ·»È¤¹¤®¤ë¡í¤ÈÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºÚÆá¥»¥·¥ë¤¬ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¡ÖÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÚÆá¥»¥·¥ë
º£Ç¯1·î¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢"Å·»È¤¹¤®¤ë"¤ÈÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¦ºÚÆá¥»¥·¥ë¤¬¡¢7·î29Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤33¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¸ÅÌ±²È¡¢¥¹¥¤¥«¡¢Íá°á¤Ë¥é¥à¥Í¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ç»£±Æ¡£ÇòÈ©¤¬Éâ¤Î©¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¢ºÚÆá¥»¥·¥ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£ÈË²Ú³¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ......
¡½¡½½µ¥×¥ì2²óÌÜ¤Î»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ºÚÆá¡¡Á°²ó¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬½é¡¹¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤À¤¤¤Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
ºÚÆá¡¡¥¹¥¤¥«¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²Æ¤Ã¤Ý¤¯¤«¤ï¤¤¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÀî¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤Í¡£³¤¤è¤ê°Æ³°¡¢Îä¤¿¤¤¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥»¥·¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï´éÎ©¤Á¤¬ÍÎÉ÷¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
ºÚÆá¡¡ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼Â²È¤ËÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©
ºÚÆá¡¡ÏÂ¼¼¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÅÌ±²È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤È¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê´¶¤¸¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
ºÚÆá¡¡¤â¤È¤â¤È½÷À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥Õ¥¡¥ó¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³¹¤ÇÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©
ºÚÆá¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï½÷À¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¶á¡¢1²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈË²Ú³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤¹¤´¤¯µÞ¤¤¤Ç¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ç¤â¥á¥Ã¥Á¥ã»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È......¡£
¡½¡½µÞ¤¤¤Ç¤ë¤È¤¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡£º£¡¢½÷»ÒÂç¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤Ç¤Ï²¿¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©
ºÚÆá¡¡K¡ÝPOP¤Ç¤¹¤Í¡£½÷»ÒÂç¤Ã¤ÆÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥³¤¬¶¦³Ø¤è¤ê¤âÂ¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤È¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥°¥ê¡¼¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¤Ï¡©
ºÚÆá¡¡¥è¡¼¥°¥ë¥È¤«¤é¿åÊ¬¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¥Á¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¤Ë¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥»¥·¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡©
ºÚÆá¡¡¥á¥Ã¥Á¥ãÇ¹¥¤¤Ç¡¢²È¤Ç1É¤»ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤Æ¡£
¡½¡½²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÇ¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©
ºÚÆá¡¡¤¦¤Á¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤ëÇ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¥«¥Õ¥§¤ÎÇ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¤È²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤è¤êÇ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢ËÝÏ®¤¹¤ë¤Î¤¬Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¥»¥·¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ò¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¸¤¡¢Ç¤É¤Ã¤Á´ó¤ê¡©
ºÚÆá¡¡¤¿¤Ö¤óÇ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼þ¤ê¤Ë¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
ºÚÆá¡¡ºÇ¶á¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿¡©
ºÚÆá¡¡ÇÏ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Æ°Êª¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
ºÚÆá¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅý·×¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ÆÃÎ¼±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
ºÚÆá¡¡Á°²ó¤ÏÍÎÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÉÙÅÄ°é»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÉÍÅÄ¤¢¤æ¤ß
¡üºÚÆá¥»¥·¥ë¡¡
2004Ç¯5·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¥«¥Ê¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¡ÊÂçºå°é¤Á¡Ë¡¡
¿ÈÄ¹164Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿¡¡
¡û¡Ö2023¥ß¥¹¡¦¥Æ¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶ÈÊÔ2023¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë»²²Ã¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@53_nana._.cecile¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@53_nana._.cecile¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@53_nana_cecile¡Û¡¡
ºÚÆá¥»¥·¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSummer is in the air.¡Ù¡¡»£±Æ¡¿ÀÄ»³Íµ´ë¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿ÀÄ»³Íµ´ë