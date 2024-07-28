¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¼þÅìÍ¤µþ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âàGooDay¥¥ã¥Ã¥Áá¡¡2ÆüÁ°¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê28Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âàGooDay¡Ê¥°¥Ã¥Ç¥£¡Ë¥¥ã¥Ã¥Áá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¿¹¤ÎÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÂçÈôµå¡£Ãæ·ø¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÊáµå¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÃæÅè´ÆÆÄ¤¬¡¢Àè¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤¿¤À¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þÅì¤Ï26Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤â¡¢ÆÜµÜ¤ÎÂÇµå¤ò¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖGooDay¡×¤Î´ÇÈÄ¼êÁ°¤Ç¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ÖGood¡×¤Ê¹¥¼é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£