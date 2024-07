(MCU)版『ファンタスティック・フォー(原題)』で、チームメンバーを演じる4人の集合写真が公開された。

ファンタスティック・フォーのチーム―リーダー、ミスター・ファンタスティック/リード・リチャーズ役を演じるペドロ・パスカルが、自身のを更新。メンバーのインビジブル・ウーマン/スー・ストーム役に扮するヴァネッサ・カービー、ザ・シング/ベン・グリム役のエボン・モス=バクラック、ヒューマン・トーチ/ジョニー・ストーム役のジョセフ・クインと一緒に写った写真を投稿し、キャプションには「チームの初ミッション」とある。カービーはパスカルをハグしており、4人とも和気あいあいといった雰囲気。すでにチームとしての仲の良さと結束が感じられる。

本作の撮影は2024年7月より英ロンドンで開始と伝えられていた。4人が揃ったということは、ついにクランクインを迎えたということだろう。

脇を固める共演者として、シルバーサーファー役ジュリア・ガーナー、ギャラクタス役ラルフ・アイネソンのほか、ポール・ウォルター・ハウザーとジョン・マルコヴィッチ、ナターシャ・リオンが未発表の役で参加している。現時点では、1960年代のニューヨークを舞台とする時代モノになること以外、プロットの詳細は明かされていない。

監督を務めるのは、「ワンダヴィジョン」(2021)(2023)のマット・シャックマン。パスカルの投稿の2枚目の人物だ。脚本は、『ブラック・ウィドウ』(2021)のエリック・ピアソン、「ムーンナイト」(2022)のピーター・キャメロン、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(2022)のジョシュ・フリードマン、『ディザスター・ウェディング(原題)』のジェフ・カプラン&イアン・スプリンガーが担当する。

MCU版『ファンタスティック・フォー(原題)』は2025年7月25日に米国公開予定。

