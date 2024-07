米Amazonの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」の前日譚ドラマ「ヴォート・ライジング(原題:Vought Rising」が製作されることが決定した。「サンディエゴ コミコン2024」でお披露目となった。

米によれば現地時間7月26日、「サンディエゴ コミコン2024」で行われた「ザ・ボーイズ」のパネルにおいて、ソルジャー・ボーイ役のアクレスがサプライズ登場し、「ヴォート・ライジング」が発表されたという。舞台は1950年代のニューヨーク、ヴォート社の起源に迫る「ねじれた殺人ミステリー」が描かれる。物語では、ソルジャー・ボーイの語られざる初期の活躍や、当時クララ・ヴォートと名乗っていたストームフロントの極悪非道な作戦に焦点が当てられるとのこと。

ソルジャー・ボーイ役のアクレスと共に、「ザ・ボーイズ」ではシーズン2にメイン登場したストームフロント役のアヤ・キャッシュの再演も決定。ショーランナーには、「ザ・ボーイズ」シーズン3&4で製作総指揮を務めたポール・グレロングが就任した。

グレロングと「ザ・ボーイズ」ユニバースを統括するエリック・クリプキは「『ザ・ボーイズ』の世界で、次なる狂ったドラマをお届けできることにワクワクしています」と声明を発表。「血とコンパウンドVにまみれたこの淫らでおぞましい物語で、皆さんの心を揺さぶり、魂をかき乱すのが待ちきれません」。

2019年より始動した「ザ・ボーイズ」は最新となるシーズン4が完結したばかり。シーズン4はシリーズ過去最高となる全世界5,500万人の視聴者数を。次のシーズン5がメインシリーズの完結編となる。「ヴォート・ライジング」の発表とあわせ、アクレスはシーズン5への再登場を正式に認めており、クライマックスへの期待がさらに高まることになった。

現在はスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2の撮影が行われており、2025年の配信開始が。このほか水面下では、メキシコを舞台とした新スピンオフ「 The Boys: Mexico(原題)」もだ。「ザ・ボーイズ」ユニバースは拡大の一途を辿っている。

Source:Variety(,)

