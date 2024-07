(MCU)映画『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』に、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』『アベンジャーズ/エンドゲーム』のアンソニー&ジョー・ルッソ監督が復帰することがわかった。

2024年7月27日(米国時間)、世界最大のポップカルチャーの祭典サンディエゴ・コミコンにて発表された。

ルッソ兄弟が手がけるのは、『アベンジャーズ』シリーズの第5作『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』と、本作『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ』の2作。“インフィニティ・サーガ”を締めくくった『インフィニティ・ウォー』『エンドゲーム』の2部作に続き、“マルチバース・サーガ”の完結を担う。

MCU作品へのルッソ兄弟の復帰については、7月中旬に契約交渉中とのがなされていた。ストーリーラインの原案になるとみられる「シークレット・ウォーズ」は、かねて2人が大ファンだと語り、『エンドゲーム』の公開直後には「『シークレット・ウォーズ』を映画化するなら復帰する」と冗談めかしながらほど。一時は復帰を否定するもあったが、まさか現実になろうとは。

The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Secret Wars. Only in theaters May 2027.