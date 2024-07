世界最大のポップカルチャーの祭典である「サンディエゴ・コミコン2024」が今年も盛大に執り行われ、会場内最大ホールである「ホールH」ではマーベル・スタジオの最新のプレゼンテーションが行われた。6,000人以上を収容するこの会場で、2025年2月公開予定の(MCU)最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』の新情報解禁があったようだ。米などが報じている。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は、かつてスティーブ・ロジャースの頼れる相棒だったファルコン/サム・ウィルソン(アンソニー・マッキー)が新キャプテン・アメリカを襲名する初の映画だ。

には、サムが海上に突き出した巨大な岩壁のそばを飛ぶ様子があり、これは映画『エターナルズ』のラストで出現したままになっていたセレスティアルズの“ティアマット”の残骸ではないかと。イベントでは最新映像が現地限定で上映され、そこでティアマットであることが認められたようだ。

映像内では、世界中のリーダーたちが「セレスティアル・アイランド・サミット」として集結。ティアマットの中にアダマンチウム(=ウルヴァリンの骨格にも用いられる、ヴィブラニウムに匹敵する強度を持つ超金属)が含まれることが発見され、今や世界で最も価値のある元素となっているという。また、予告編映像の最後に登場したレッド・ハルクが、ハリソン・フォードによるサディアス・ロス米大統領と同一人物であることも確認されたそうだ。

ステージには、ロス大統領役のフォードも登壇。マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長は、「ハリソン・フォードがアダマンチウムと言うだなんて、僕のオタク人生ここに極まれりという感じです」とコメントしている。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は2025年2月14日、日米同時公開。

Source:

The post first appeared on .