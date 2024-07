(MCU)の異色映画『サンダーボルツ*(原題)』で、悪党たちのチームを率いるのはバッキー・バーンズになるようだ。世界最大のポップカルチャーの祭典、サンディエゴ・コミコンにて新情報が発表された。

本作はMCU初のヴィラン集結映画で、世間から悪党とみなされてきたアンチヒーローたちがチームを組んでミッションに挑む。会場で上映された初の本編映像には、エレーナ・ベロワ役のフローレンス・ピュー、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバー、USエージェント/ジョン・ウォーカー役のワイアット・ラッセル、そしてバッキー役のセバスチャン・スタンらが登場したようだ。

米によると、本作のプロットはいまだ謎に包まれているが、チームのリーダーとなるのはバッキー・バーンズ。『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』(2011)から14年間にわたりバッキー役を演じてきたスタンは、コミコンのステージにて「まるで9回目の人生のよう。あと何回残っているんだろう、みなさんとお会いできて本当にうれしいです」と語った。

チーム結成の鍵を握るのは『ブラック・ウィドウ』(2021)などに登場した謎の女・ヴァル(ジュリア・ルイス=ドレイファス)。なお、本作には『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド(原題)』に続いてサディアス・“サンダーボルツ”・ロス大統領役のハリソン・フォードも出演するが、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長によると、タイトル&チーム名の「サンダーボルツ」はロス大統領とは無関係だという。タイトルのアスタリスク(*)の意味もいまだわかっていない。

また、レッド・ガーディアン役のハーバーは会場にコスチューム姿で登場。客席を煽りに煽ったあと、ステージ上の共演者たちが劇中の衣裳を着ていないことに気づき、「うそでしょ、なんでみんな衣裳じゃないの?」と口にする寸劇を披露した。

The Red Guardian (aka ) suited up for for Hall H. - Marvel Studios (@MarvelStudios)

壇上にて、ウォーカー役のラッセルは「素晴らしい役者たちと楽しい時間を過ごしました」と撮影を振り返り、ピューも「全員で本当にカッコいいスタントをやれたと思います」と話した。「楽しくて、奇妙で、勇敢な映画です。このキャスト陣のおかげで」

そのほか『サンダーボルツ*』には、『ブラック・ウィドウ』よりタスクマスター役のオルガ・キュリレンコ、『アントマン&ワスプ』(2018)よりゴースト/エイヴァ・スター役でハナ・ジョン=カーメンが出演。新キャストとして、『トップガン マーヴェリック』(2022)のルイス・プルマンがヒーローのセントリー役を演じる。監督は「BEEF/ビーフ ~逆上~」(2023-)のジェイク・シュライアー。

映画『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』は2025年5月2日に米国公開予定。

