世界最大のポップカルチャーの祭典である「サンディエゴ・コミコン2024」が今年も盛大に執り行われ、会場内最大ホールである「ホールH」ではマーベル・スタジオの最新のプレゼンテーションが行われた。6,000人以上を収容するこの会場で、(MCU)最新作『ファンタスティック・フォー』の新情報解禁が行われた。米などが伝えている。

新たに、タイトルが『ファンタスティック・フォー:ファースト・ステップ(The Fantastic 4: First Steps)』となることが発表された。

Just announced in Hall H:



Marvel Studios’ The Fantastic Four: First Steps begins production on Tuesday. Only in theaters July 25, 2025.