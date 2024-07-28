¸ÞÎØÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¦¥É¥¤¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç2ÅÙÈ½ÄêÊ¤¤·ÆüËÜ·âÇË
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢½éÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤À¡£¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤Ç¤¤¤ë¡£
¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô
¥É¥¤¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥É¥¤¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤¬¥¤¥±¥ª¥¸²á¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¤¤ä¤Û¤ó¤Þ¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æº¤¤Ã¤¿º¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ï¥¦¡¦¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤À¡£¸µ¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢11Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡¢12Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£22Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ3¤ÇÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Ç¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×µá¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À©ÅÙ¡×¤ò»È¤¤¡¢2ÅÙÈ½Äê¤òÊ¤¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡ÖÂè4¥»¥Ã¥È¡¢2Ï¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤µ¤»¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î´ÆÆÄ¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡¢¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤·¤´¤Ç¤......¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£