【ワンダーフェスティバル 2024 Summer】開催期間:7月28日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

ウェーブは、本日7月28日に開催されているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「廣井きくり」のデコマスを展示している。

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」に登場する廣井きくりが1/7スケールでフィギュア化。ブースでは「アイドルマスター シンデレラガールズ」よりフィギュア「[Pretty Liar]速水 奏+」および「[Pretty Liar]高垣 楓+」の原型のほか、「ビーロボカブタック」や「ソードアート・オンライン」など様々な作品のフィギュアが展示されている。

【ぼっち・ざ・ろっく!】

廣井きくり

【アイドルマスター シンデレラガールズ】

[Pretty Liar]速水 奏+

[Pretty Liar]高垣 楓+

【ビーロボカブタック】【ソードアート・オンライン】【お兄ちゃんはおしまい!】

穂月 かえで

【GUILTY GEAR -STRIVE-】

(C)東映

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)はまじあき/芳文社・アニプレックス

(C)ねことうふ・一迅社/「おにまい」製作委員会

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) ARC SYSTEM WORKS