【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

RIBOSEは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「RISE UP SPY×FAMILY sunnydaz」の彩色見本をあみあみブースにて展示している。

TVアニメ「SPY×FAMILY」よりアーニャ、ヨル、ロイドのフォージャー一家がノンスケールフィギュアシリーズ「RISE UP」に登場。それぞれ私服姿でお出かけを満喫する様子が立体化されている。

また、同ブースではほかにもアズールレーン「マインツ 珈琲紗羅」や、DeadPrinc氏のイラストを立体化した「Rabibit Flova」などの紹介コーナーなども設置されている。

【RISE UP SPY×FAMILY sunnydaz ヨル/アーニャ/ロイド】【マインツ 珈琲紗羅】【Rabibit Flova】

(C) Tatsuya Endo/Shueisha, SPY & FAMIRY Project

(C) 2017 Manjuu & Yongshi (C)2017 Yostar

Illustration by DeadPrinc