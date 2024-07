【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

ベルファインは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「『バニーガーデン』凜」の原型を展示している。

今回イベント会場のマイルストンブースに設置された同社展示スペースにて本フィギュアを展示しており、頬を染めて前髪をいじる姿が可愛らしい様子を確認することができる。

また本フィギュア以外にも、アニメ「2.5次元の誘惑」より「リリエル 真・天使形態/リリサ」や、「僕のヒーローアカデミア」より「レディ・ナガン」、「魔都精兵のスレイブ」より出雲天花、「戦場のヴァルキュリア」より「セルベリア・ブレス 水着Ver.」、「魔女の旅々」よりアムネシア、「ブラック・ジャック」より「ピノコ コミックVer.」などのフィギュアの原型やデコマスを展示している。

「『バニーガーデン』凜」

その他

(C) 2024 qureate

(C)橋本悠/集英社・リリサ製作委員会

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)タカヒロ・竹村洋平/集英社・魔防隊広報部

(C) SEGA

(C) 白石定規・SBクリエイティブ/魔女の旅々製作委員会

(C)TEZUKA PRODUCTIONS

(C)ゆゆこ