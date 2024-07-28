ÀÐ¶¶¤¬Äü¤á¤º½é¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ä¤«¤à¡¡5ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ï¤Í¤«¤¨¤¹
¡Ê28Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÆÊÌÚÂç²ñ·è¾¡¡¡ÀÐ¶¶9¡½8¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡Ë
¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡½ÀÐ¶¶¡¡Æó²ó¡¡ÀÐ¶¶¤Î»³²¼¤¬ÆâÌî¤ò¶¯½±¤¹¤ë°ìÂÇ¤Ç½ÐÎÝ=2024Ç¯7·î28Æü¸áÁ°10»þ32Ê¬¡¢¥¨¥¤¥¸¥§¥Ã¥¯¡¢ÀÐ¸¶¹äÊ¸»£±Æ
¡¡º£Ç¯ÁÏÎ©100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸©Î©¹â¤ÎÀÐ¶¶¤¬½é²ó¤Ë5¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢½é¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ï°ì²ó¤Ë5ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬Æó²ó¡¢Ä¹Ã»ÂÇ¤Ê¤É¤Ç4ÅÀµó¤²¤Æ1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»°¡¢»Í²ó¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸Þ²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Ï»²ó¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀÐ¶¶¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¤â1»à¤Î¸å¡¢4ÈÖ¤ÎÆþ¹¾¾ÍÂÀ¤ÎÍ··â¥´¥í¤Î¼ººö¤Î´Ö¤Ë2¿Í¤¬À¸´Ô¤·¡¢4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ9¡½8¤ÈµÕÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ïºò½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë21À¤µªÏÈ¤Ç½Ð¾ì¡£º£²Æ¤Ï60Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ïº£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºî¿·³Ø±¡¤òÇË¤Ã¤¿¡£