Killer Beach¡¢¡Ö¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡×ÉÁ¤¯2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹
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1st Album¡ØTHE FIRST¡Ù¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð²á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿·¤ò·Ð¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¸Ä¿Í´Ö¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡£¡É°¦¡É¤È¡ÉÍ«¤¤¡É¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤¾×Æ°Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿¾¯¤·¥¢¥À¥ë¥È¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆLow-Key¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
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Killer Beach
¡Øand the good¡Ä¡Ù
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1. Riffmaker
2. Dark Highway
3. Big Unknown
4. Deep inside
5. Backfire
6. But She¡Ä
7. Kaleidoscope
8. Hollywood Star
9. Crying Rain
10. Just like a lullaby
Bonus Track: 11. Deep inside -Japanese ver.-
¢¨Bonus Track¤ÏCDÈÇ¤Î¤ß
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¡https://www.tunecore.co.jp/artists/Killer-Beach
The Domestic¡¡http://ttosdomestic.thebase.in/items/88678167
HOLIDAY!RECORDS¡¡https://holiday2014.thebase.in/items/88742113
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3. Big Unknown
4. Deep inside
5. Backfire
6. But She¡Ä
7. Kaleidoscope
8. Hollywood Star
9. Crying Rain
10. Just like a lullaby
Bonus Track: 11. Deep inside -Japanese ver.-
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The Domestic¡¡http://ttosdomestic.thebase.in/items/88678167
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