宮城を拠点とするバンドKiller Beachが、2nd Album『and the good…』を7月24日にリリースした。1st Album『THE FIRST』から2年が経過、メンバーの一新を経てリリースされる本作のコンセプトは「個人間の密接なコミュニケーションの美しさ」。”愛”と”憂い”が共存する人間と世界の複雑な関係性について歌う作品になっている。1stアルバムの荒々しい衝動的なロックサウンドを踏襲しつつも、モダンでクールなサウンドとなっており、コンセプトに沿った少しアダルトな質感を表現。全体としてLow-Keyでありつつも、グルーヴィーな曲が多く、ノリの良いアルバムとなっているとのこと。

<リリース情報>Killer Beach『and the good…』2024年7月24日リリース店頭販売価格:2970円(税込)=収録曲=1. Riffmaker2. Dark Highway3. Big Unknown4. Deep inside5. Backfire6. But She…7. Kaleidoscope8. Hollywood Star9. Crying Rain10. Just like a lullabyBonus Track: 11. Deep inside -Japanese ver.-※Bonus TrackはCD版のみ配信サイト https://www.tunecore.co.jp/artists/Killer-Beach The Domestic http://ttosdomestic.thebase.in/items/88678167HOLIDAY!RECORDS https://holiday2014.thebase.in/items/88742113