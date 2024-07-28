Matt Rose¡¢ÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ç½é¤ÎÀÐ³ÀÅç¤òËþµÊ ¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¡×¡Ö³¤¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ç¤¹!!¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt Rose¡Ê30¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÀÐ³ÀÅç¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¿§Çò¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³¤¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ç¤¹!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûµû¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëMatt Rose
¡¡7·î18Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Matt¡£23Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢300¿Í¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤ä¥¢¥ó¥ß¥«¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡27Æü¤Ï¡ÖÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ç°ìÇñ¤À¤±½é¤ÎÀÐ³ÀÅç¤Ø¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö´ñÀ×Åª¤ËÅ·µ¤·Ã¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Äà¤ê¤¬¤Û¤ó¤È¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯·Ê¿§¤¬¤É¤³¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡ª¤¢¤Î³¤¤â¡¢¤¢¤Î»³¤â¡¢¤¢¤ÎÏÑ¤âÁ´Éô¡¢Æ·¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅç¤Î³¤¤ò¥Ü¡¼¥È¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ä¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡Ö³¤¤â·Ê¿§¤âºÇ¹â!!¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë