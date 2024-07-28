¥É·³»Ø´ø´±¤¬·ÑÅê¼ºÇÔÇ§¤á¤ë¡¡5¡½0¤Î6²ó2»à¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿ÉÔÄ´¤Î¸µ¼é¸î¿À¤¬¸í»»¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý7¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê2024Ç¯7·î27Æü¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤¹¤ëº£µ¨32¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿8²ó¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö26¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö39ÅðÎÝ¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¤Ëº£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î¤Ï10¾¡11ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤«¤é2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ë·ÑÅê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Ê¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£²áµî3ÅÐÈÄ¤Ç¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï5²ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÂå»þÅÀ¤Ç¤Îµå¿ô¤Ï¤Þ¤À82µå¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç½é¤á¤Æ6²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Î¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î4ÈÖ¡Ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÇÂå¤¨¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÏÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¨¥Ð¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ë¤ò¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤·¤Æ²Ð¾Ã¤·¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ÑÅê¼ºÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ïº£µ¨¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ15¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á7»î¹ç¤ÏËÉ¸æÎ¨15.43¤ÈÉÔÄ´¤Î¤¿¤áÇÛÃÖÅ¾´¹¡£¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Æü»È¤¨¤ëÅê¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ê6²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±¦Åê¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÏÄ¾¶á¤ÎÅêµå¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÄ¹¤¤´Ö¤º¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ÎÌò³ä¤ÏÈà¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6²ó¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯Ìî¼ê¤Î¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤À¡£¶¯ÂÇ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ë2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Ø´ø´±¤Ï·ÑÅê¤ò·èÃÇ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤¬4Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î²ó¤Î4¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¡¢8²ó¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥ª¤Î4¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë4ÈÖ¼ê¥Ï¥É¥½¥ó¤¬2¼ºÅÀ¤·¤ÆÆ±ÅÀ¡£9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£