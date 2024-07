【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

APEX-TOYSは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、「アズールレーン」の新作フィギュアを一斉展示している。

展示されているのは、「尾張 波閃かすサマーサンVer.」や「天城 走水静蓮Ver.」など17種類のフィギュア。1/7スケールフィギュアのほか、可動フィギュア(ARCTECH可動シリーズ)、エントリーブランド(LIMEPIEシリーズ)なども含まれている。

展示一覧(特に表記がなければ1/7スケールフィギュア)

・尾張 波閃かすサマーサンVer.

・フォーミダブル スチルイラストVer.

・ブレマートン スチルイラストVer.

・天城 走水静蓮Ver.

・能代 祭りの秘境?Ver.

・アンカレッジ ドルフィンブルー・レッスンVer.

・カリブディス 輝かしの麗裳Ver.

・ラフィー改(ARCTECH可動シリーズ)

・エンタープライズ ウィンド・キャッチャーVer.

・チェシャー ZOZOTOWN スチルイラストVer.

・ワシントン ZOZOTOWN スチルイラストVer.

・ニュージャージー ZOZOTOWN スチルイラストVer.

・樫野 つまずきトラブルメイドVer.

・ユニコーン 天使のナーシングVer.(LIMEPIEシリーズ)

・愛宕 真夏の行進曲Ver.(LIMEPIEシリーズ)

・高雄 砂浜ラプソディVer.(LIMEPIEシリーズ)

・鳥海 清心燦々Ver.(LIMEPIEシリーズ)

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(c)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved