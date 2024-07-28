¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1¼¡¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¤¬¾¡Íø¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ñ¥ê7·î28Æü¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï27Æü¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥Æ¥¿¡¼¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥Æ¥¿¡¼¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¥Æ¥¿¡¼¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
27Æü¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë
27Æü¡¢»î¹ç¸å¡¢¥³¡¼¥Á¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ´î¤ÖÆüËÜ¤Î»³¸ý°«¡Êº¸¡Ë¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÄÄÉÌ¡Ë