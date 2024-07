俳優の竹内涼真が自身のインスタグラムを更新し、背中に猩堕Δ雖瓩離撻ぅ鵐箸入った迫力満点のオフショットを公開した。

竹内はAmazon Originalドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」(10月25日配信開始)で主演を務める。「I can't stop now. Everyone follow me(止められない。みんなフォローして)」「Can't wait for October to arrive for everyone!(10月が来るのが待ちきれない!)」と綴り、龍のペイントが施された背中と、たくましい左腕の力こぶを披露した。

この投稿には「えっ!?えっ!?えっ!?すごい事になっちゃってる」「腕の筋肉、ダビデ像並」「最高の最強のBODY」「本気の本気が伝わる、完璧な仕上がり」「可愛いのとかっこいいのと、ホントに色んな顔持ってる」「ついて行きたくなる背中してます」「ドヒャー涼真君って心で叫んじゃいました」などのコメントが寄せられた。