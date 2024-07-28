¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦»³¸ý°«¤Ï²÷¾¡È¯¿Ê¡¡ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤ÇÆüËÜÀª¤¬³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦»³¸ý°« ¶¼°Ò¤Î10Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²÷¾¡
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤ó¤À»³¸ý°«Áª¼ê¡Ê27¡Ë¡£Âè1¥²¡¼¥à10ÂÐ11¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡£
¡¡¼¡¡¹¤ÈÆÀÅÀ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È10Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É°µÅÝ¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè2¥²¡¼¥à¤âÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¡£»³¸ýÁª¼ê¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢²÷¾¡È¯¿Ê¤Ç¤¹¡£¢£¥«¥Ì¡¼¡¦±©º¬ÅÄÂîÌé 13°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË
¡¡¥«¥Ì¡¼¥¹¥é¥í¡¼¥àÃË»Ò¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ë¤Î±©º¬ÅÄÂîÌéÁª¼ê¡Ê37¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡·ã¤·¤¤Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¡¹¤Ë¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²¼Î®¤«¤é¾åÎ®¤Ø¡¢Î®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÄÌ²á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÖ¤¤¥²¡¼¥È¤â¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥É¥ë¤µ¤Ð¤¤Ç¡¢Í½Áª¤òÁ´ÂÎ¤Î13°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£¢£¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¦¸Þ½½Íò¥«¥Î¥¢¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð
¡¡¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÎ¡¢¥Ý¥ê¥Í¥·¥¢¤Î¥¿¥Ò¥ÁÅç¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¸Þ½½Íò¥«¥Î¥¢Áª¼ê¡Ê26¡Ë¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¡£ÇÈ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤ò¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¼«Í³¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥«¥Î¥¢¡×¤ÎÌ¾Á°¤É¤ª¤ê¼«Í³¼«ºß¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢µ»¤ÎÆñÅÙ¡¢´°À®ÅÙ¤Ê¤É¤ÇºÎÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤ÏÂè2¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡õÊ¿°æ¿ð´õ¡¡·è¾¡·ü¤±¤¿Âç°ìÈÖ
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤½à·è¾¡¤ËÄ©¤àÃÓ¹¾Íþ²Ö»ÒÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ17ºÐ¤ÎÊ¿°æ¿ð´õÁª¼ê¡£
¡¡°ìÈÖº¸¤Î¥ì¡¼¥ó¤¬ÃÓ¹¾Áª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿°æÁª¼ê¤ò°ú¤Î¥¤¹¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥°¥ì¥Ã¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥åÁª¼ê¡Ê21¡Ë¡£
¡¡ÃÓ¹¾Áª¼ê¡¢Ê¿°æÁª¼ê¤Ï2°ÌÁè¤¤¡¢Âç¤¤Êº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥·¥åÁª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Ê¿°æÁª¼ê¤¬3°Ì¡¢ÃÓ¹¾Áª¼ê¤Ï6°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿°æÁª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ7°Ì¤ÇÆüËÜ»þ´Ö29Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃÓ¹¾Áª¼ê¤Ï½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê7·î28ÆüÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼LIVE!!¡×¤è¤ê¡Ë