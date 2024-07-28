Âçºå¶Í°þ¡½Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ´î¤ÖÂçºå¶Í°þ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á=2024Ç¯7·î28Æü¸á¸å0»þ31Ê¬¡¢¥·¥Æ¥£¿®¶â¥¹¥¿¡¢±óÆ£¿¿Íü»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ê28Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ3¡½1Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë

Âçºå¶Í°þ¡½Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¡£²²óÉ½Âçºå¶Í°þÌµ»à¡¢ÆÁ´Ý¤ÏÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä=¥·¥Æ¥£¿®¶â¥¹¥¿¡¢±óÆ£¿¿Íü»£±Æ

¡¡²Æ5ÅÙ¡¢½Õ4ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÂçºå¶Í°þ¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï2²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¡¢7²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ùÅê¼ê¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¹¥Åê¡£8²ó¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÍúÀµ¼Ò¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£

¡¡º£Ç¯¤Ï½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ç8¶¯Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤Î¶áµ¦ÃÏ¶èÂç²ñÉÜÍ½Áª½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÂçºå³Ø±¡Âç¤Ë1¡½2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡º£²Æ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÍúÀµ¼Ò¤ò¸Þ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ç12¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£