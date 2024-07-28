¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¢¡ÛÂÇ·â¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ÏÁö¤ì¤ë¤³¤È¡ÖÁö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý7¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ê2024Ç¯7·î27Æü¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤¹¤ëº£µ¨32¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿8²ó¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö26¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤ÇÇ¯´Ö39ÅðÎÝ¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡¢40ËÜÎÝÂÇ¡õ40ÅðÎÝ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç5ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¤Ëº£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢2Ï¢ÇÔ¡£7·î¤Ï10¾¡11ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÂçÃ«¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½»î¹ç¤ÇÎ®¤ì¤¬°ìÅÙÊÑ¤ï¤ë¤È¤½¤ì¤òÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¡©
¡¡¡Ö¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼ê¤Ë¡Ë¹Ô¤¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ß¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤À¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¤éÅê¼ê´Þ¤á¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¥Ó¥¸¥ª¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤ÊÎ®¤ì¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤Æ¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¸å¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀÆü¤ËÎ×¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½1ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¡£Àè½µ¤À¤Ã¤¿¤é¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¶¤é¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢¤¢¤½¤³¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢Áê¼ê¤¬¤è¤ê¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤À¤È»×¤¦¤«¡©
¡¡¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¹½¤¨¤ò¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤Æ°ºî¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«¤º¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÅðÎÝ¤¬¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿26ÅðÎÝ¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¥Ð¥ê¡¼¥Ü¥ó¥º¤â40ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÅðÎÝ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡¡¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Áö¤ë¤³¤È¤¬¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼È¾¿È¤«¤é¤ÎÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡¡¡Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Áö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ°¤¤ËÉÔ°Â¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÁöÎÏ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯Æ°¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖº¬ËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ä¾¶á¤Î3ËÜÎÝÂÇ¤ÏÈôµ÷Î¥¤ä¹â¤µ¤Ç¶Ã¤«¤»¡¢º£Æü¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¦¤¬¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Æ¤¿ÂÇµå¤¬¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤Èôµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤¤Â®ÅÙ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤³¤È¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤¿ÂÇµå¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î´Ö¤Î¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¤¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â°ì»þÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ï?
¡¡¡Ö¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ëº£¤Ï²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£ËÍ¤é¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÂÇÀþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÀþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¿ô¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï²þÁ±¤·¤ÆµÕ¤Ë¤¤¤¤ÂÇÀþ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ïº£Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¸Ä¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ï¸Ä¿Í¡¢¸Ä¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÏÂÇÀþ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×