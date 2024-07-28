ICEx、メジャー1stアルバム『Retro Toy Pop』収録曲などを発表
ICExが、9月25日(水)に発売する、待望のメジャー1stアルバム『Retro Toy Pop』の詳細情報を発表。ジャケット写真や収録曲・内容、特典絵柄を公開した。
アルバムには、ICExがデビュー当初から掲げる、『Retro Toy Pop』をテーマにした楽曲を収録。新曲「Hollywood」は、耳に残るレトロなメロディに、おもちゃのサウンドが散りばめられ、遊び心あふれる歌詞が乗っかったポップな楽曲に仕上がっている。さらに、2024tvk高校野球神奈川大会中継応援ソングとして書き下ろされた「CARNIVAL」、大切な仲間と出会えたことを運命という強いメッセージでデビュー前から大切に歌ってきた「Destiny」を待望の収録。そして、「listen to your heart」、「恋ソーダ」に加え、新たなユニット曲として「Butterfly Echo」などが収録される。
併せて、早期予約特典とチェーン店舗別特典の絵柄も公開となっており、早期予約は8月14日(水)の12:00まで。
リリース情報
▲初回限定盤A (CD+Blu-ray)
▲初回限定盤B (CD+Blu-ray)
▲通常盤 (CDのみ)
2024年9月25日(水)発売
予約
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/RetroToyPop/
■通常盤 (CDのみ) VICL-65993 / 価格：\3,300 (税込)
[CD] ※全形態共通
M1, Retro Toy Pop
M2, CANDY
M3, Hollywood
M4, ダイ キ ライ
M5, シブヤ 午後6時
M6, CARNIVAL
M7, listen to your heart
M8, Butterfly Echo
M9, 恋ソーダ
M10, Rush and Dash
M11, ビリミ
M12, Destiny
■初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2348 / 価格：\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY』
01. It's party time!
02. Play The Music
03. シブヤ 午後6時
04. listen to your heart
05. COUNT DOWN
06. ナイトフライト
07. Destiny
08. 恋ソーダ
09. Dance Track
10. Member Sign
11. Sunny Road
12. CANDY
13. Member Sign
14. ビリミ
■初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2349 / 価格：\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] 後日発表いたします。
■完全生産限定盤 (CD+Blu-ray＋Photobook＋グッズ) NZS-976 / 価格：\9,900(税込)
[CD] ※全形態共通
[Blu-ray] History of ICEx
[Photobook] Retro Toy Pop Photobook
※B5サイズ/全56ページ
[グッズ] ICEx オリジナルネームプレート
※メンバー直筆 自画像イラストシール付き
ライブ・イベント情報
2024年8月29日(木) 【東京】北とぴあ
2024年8月30日(金) 【東京】北とぴあ
※チケット等の詳細は後日発表予定
関連リンク
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