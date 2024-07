ICExが、9月25日(水)に発売する、待望のメジャー1stアルバム『Retro Toy Pop』の詳細情報を発表。ジャケット写真や収録曲・内容、特典絵柄を公開した。アルバムには、ICExがデビュー当初から掲げる、『Retro Toy Pop』をテーマにした楽曲を収録。新曲「Hollywood」は、耳に残るレトロなメロディに、おもちゃのサウンドが散りばめられ、遊び心あふれる歌詞が乗っかったポップな楽曲に仕上がっている。さらに、2024tvk高校野球神奈川大会中継応援ソングとして書き下ろされた「CARNIVAL」、大切な仲間と出会えたことを運命という強いメッセージでデビュー前から大切に歌ってきた「Destiny」を待望の収録。そして、「listen to your heart」、「恋ソーダ」に加え、新たなユニット曲として「Butterfly Echo」などが収録される。

リリース情報





メジャー1stアルバム『Retro Toy Pop』2024年9月25日(水)発売予約https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/RetroToyPop/■通常盤 (CDのみ) VICL-65993 / 価格:\3,300 (税込)[CD] ※全形態共通M1, Retro Toy PopM2, CANDYM3, HollywoodM4, ダイ キ ライM5, シブヤ 午後6時M6, CARNIVALM7, listen to your heartM8, Butterfly EchoM9, 恋ソーダM10, Rush and DashM11, ビリミM12, Destiny■初回限定盤A (CD+Blu-ray) VIZL-2348 / 価格:\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] ICEx First Concert Tour 2024 『SCRAMBLE PARTY』01. It's party time!02. Play The Music03. シブヤ 午後6時04. listen to your heart05. COUNT DOWN06. ナイトフライト07. Destiny08. 恋ソーダ09. Dance Track10. Member Sign11. Sunny Road12. CANDY13. Member Sign14. ビリミ■初回限定盤B (CD+Blu-ray) VIZL-2349 / 価格:\4,950 (税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] 後日発表いたします。■完全生産限定盤 (CD+Blu-ray+Photobook+グッズ) NZS-976 / 価格:\9,900(税込)[CD] ※全形態共通[Blu-ray] History of ICEx[Photobook] Retro Toy Pop Photobook※B5サイズ/全56ページ[グッズ] ICEx オリジナルネームプレート※メンバー直筆 自画像イラストシール付き