¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ë¤â¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×ÃÏ°èÁÏÀ¸ÌÜÅª¤Ë×¢È¨È¬È¨µÜ¤ÇÌë»Ô¡¡²Æ¤ÎÌë¤ÎÉ÷¾ð³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔÆî¶è¤Î¿À¼Ò¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÌë»Ô¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼ã¤¤Êý¤Ë¤â¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×ÃÏ°èÁÏÀ¸ÌÜÅª¤Ë×¢È¨È¬È¨µÜ¤ÇÌë»Ô¡¡²Æ¤ÎÌë¤ÎÉ÷¾ð³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
×¢È¨È¬È¨µÜ¤ÇÆüÊë¤ìÁ°¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìë»Ô¤Ç¤¹¡£
ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤·¤¿ÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö³ý¤ÎÎØ¤¯¤°¤ê¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°èÁÏÀ¸¥«¥â¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÌëÅ¹¤¬ÊÂ¤ó¤À²Æ¤ÎÌë¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÏ°èÁÏÀ¸¥«¥â¥áProject¡¡ÅÄÃæ°ì¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃÏ°è³°¤ÎÊý¤Ë¤â°¤ÄÅ¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤Êý¤Ë¤â°Ü½»¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁÒÉß·Ý½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÝÅôäÆ¡×¤ª¤è¤½200ËÜ¤âÅô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£