¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¤Î£²Ç¯À¸±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¤¬£·²ó¤Þ¤Ç¤ËËè²ó¤Î£±£´£Ë¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¤È¤Î·è¾¡¤Ï£³ÅÀ¥ê¡¼¥É
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ¢¦·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ¡½Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ê£²£¸Æü¡¦Âçºå¥·¥Æ¥£¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Âçºå¶Í°þ¤ÎºÇÂ®£±£µ£±¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¹ÍÛ¼ù¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£·²ó¤Þ¤Ç¤ËËè²ó¤Î£±£´»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££³²ó£²»à¤«¤é¤Ï£µ¼ÔÏ¢Â³Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ï£²²ó¡¢£±»à»°ÎÝ¤«¤éÆâ»³¾´¸è°ìÎÝ¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡££µ²ó¤Ï£²»àÆóÎÝ¤«¤éµÈÅÄæÆµ±Ãæ·ø¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡££·²ó¤Ï£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµÜËÜ³Úµ×Í··â¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£