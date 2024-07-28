ÆîÍÛ¹©¤¬²ÆÂåÉ½¤Ë¡¡²¼´Ø¹ñºÝÇË¤ê14Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¡»³¸ýÂç²ñ
¡¡Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢»³¸ýÂç²ñ¡Ê»³¸ý¸©¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Î·è¾¡¤¬28Æü¤Ë»³¸ý¥Þ¥Ä¥ÀÀ¾µþ¤¤º¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆîÍÛ¹©¤¬²¼´Ø¹ñºÝ¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤ê¡¢14Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
Æó²óÎ¢¡¢ÆîÍÛ¹©¤ÎÆ£°æ¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤ë¡á»³¸ý¥Þ¥Ä¥ÀÀ¾µþ
¡¡ÆîÍÛ¹©¤Ï»°²ó¤Þ¤Ç¤Ë£³ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ï»²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢È¬²ó¤Ë£³ÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè6¥·¡¼¥É¤ÎÆîÍÛ¹©¤Ï½éÀï¤ÇÆÁ»³¤Ë¾¡Íø¡£¼¡¤Îºù¥±µÖÀï¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç3ÅÀº¹¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏÀ¾µþ¤ò7¡½1¡¢½à·è¾¡¤Ï¹âÀî³Ø±à¤ò4¡½2¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼´Ø¹ñºÝ¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï8·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£