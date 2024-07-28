¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó1°Ì¤Ïº°ÌîÏÂÌé¡¡¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¡²¬¤Î´é¡×¤Ë
¡¡¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Î³«É¼·ë²Ì¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢1°Ì¤Ïº°ÌîÏÂÌé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤òÅêÉ¼¤·¡¢¸åÈ¾ÀïÍÑ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë7¿Í¤ÎÁª¼ê¡Ö¿À7¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅêÉ¼¤Ç·è¤á¤ë´ë²è¤Çº£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¡£º£Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤Î»³´ßÍ´Ìé¤¬Ì¾¸Å²°¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Ç¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¿Íµ¤¤Îº°Ìî¤¬Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¡ÖÊ¡²¬¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Á¤À¡£º°Ìî¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ï·çÀÊ¤·¤¿¡£
¢¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì
1°Ì¡¡º°ÌîÏÂÌé
2°Ì¡¡´äºêÍª¿Í
3°Ì¡¡º´Æ£Î¿²æ
4°Ì¡¡¾¾²¬Âçµ¯
5°Ì¡¡¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£
6°Ì¡¡¾ë¸å¼÷
7°Ì¡¡Á°´²Ç·