銀座の一等地でお値打ちフレンチバルを発見（東京・銀座）

フレンチバルギンザ by plein(東京・銀座)

2024年5月15日、東京メトロ・銀座駅C3出口から徒歩約5分の外堀通り沿いに「フレンチバルギンザ by plein」がオープンしました。

“泊まらないホテル”をコンセプトに、サウナと飲食店からなる施設「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」内の1F部分に併設されているお店で、同ビル9Fのフレンチ「PLEIN」が手掛ける新業態です。

店舗が入っている「銀座郄木ビル」は、2023年5月に竣工。東京・多摩産材をエントランスや高層階に使用する、鉄骨造と木造のハイブリッドな建物です。国内の木材自給率を維持していくサステナブルな高層建築として注目を集めています。

シェフを務める前薗成道氏(写真右)は、ミシュラン星付きフレンチなどで研鑽を積み、お店の立ち上げと共にシェフに就任。料理への飽くなき探究心は店舗の枠にとどまらず、フォロワー数4万人を超える自身主宰のSNSでは、レシピや技術を惜しみなく配信しています。

農家のスパイスカレー、若鶏のコンフィ 出典:トリプル銀座さん

ランチで提供しているのは、9F本店のシェフが作る特製スパイスカレー(3種類・各990円)と、10食限定のフレンチデリプレート(1,990円)。

3種類のカレーは、野菜の旨みとスパイスでじっくり煮込んだ動物性素材不使用の「農家のスパイスカレー」、濃厚なココナッツミルクのコクと芳醇なスパイスのルーで鶏肉を軟らかく煮込んだ「マッサマンカレー」、来店してからのお楽しみ「本日のカレー」です。カレーの味わいを引き立てる、バターの香り豊かな玉ねぎライスと一緒にいかがでしょうか。



人気のオプションメニュー、若鶏のコンフィ(550円)を添えれば、ボリューム感もばっちり。低温の油で一晩じっくり煮込んだコンフィは、スプーンで軽く触れるだけでホロッと崩れる軟らかさ。フレンチの技が生きる一品とカレーのハーモニーを堪能できます。

ディナーの人気メニューは「シェフの前菜盛り合わせ」(1人前1,100円)。盛り付けにもこだわった一皿は、目でも舌でも楽しませてくれると来店者のほとんどが注文する人気ぶり。サービス精神旺盛なスタッフにより、日によって品数が増えることもあるとか。

バルだけの限定メニュー・揚げタパス(1本・180円〜)にも注目。マッシュルーム × パルメザン(240円)や天使海老 × オマールアメリケーヌ(480円)など、他店では味わえないフレンチ流創作串揚げを用意しています。

気軽に頼める価格設定が魅力のアラカルトもアリですが、ゆっくり料理を味わうなら、乾杯スパークリングワインがついたコース(5品・4,290円、8品・5,800円)もおすすめです。

店内の両サイドにはカウンター席、中央にテーブル席、計22席を配置。天井が高く、解放感溢れる店内は、白を基調としたモダンな雰囲気でありながら、“赤提灯のにぎわい”を彷彿とさせる活気溢れる空間です。

ちなみに、店名のplein(プラン)とは、フランス語で“溢れる、満たされる”という意味。サウナでととのえた後のサ飯に、仕事終わりの一杯に。フレンチレストランよりラフに、バルよりしっかり食事を楽しめる新店で、お腹も心も存分に満たしてくださいね。

食べログレビュアーのコメント

『ちょこちょこと色々な素材を食べられるのが楽しいデリランチ。

ビストロらしくフレンチのテクニックを駆使したお料理もたくさん!

特にお気に入りはサーモンのミキュイプランンタニエ!

下には濃厚なアボカドと人参のムース。いかにも丁寧に作られています!

そしてアクアパッツアはぷりぷりの新鮮な天使の海老に厚みのある真鯛。

アサリの出汁が効いたスープにパンを浸していただいたり♡

添えられた海老の頭は揚げて提供。パリッパリで美味しくいただきました!!

最後のお楽しみとなったパルフェ。パインの甘みと酸味がマスカルポーネと相まって

贅沢感もある一品。スイーツがあると満足度がさらに増し増し。

全体量もしっかり。どれもおいしそうで何から手を付けてよいか悩み、迷い箸ならぬ迷いフォークしてしまいました!これだけ凝ったお料理が勢ぞろいでこのお値段はなかなか他ではないCPかと』(どくだみちゃんさん)

『この日は上階のサウナ帰りに、友人と立ち寄ってみました。

本日の前菜盛り合わせ 6種 1人前 1100円

*写真は2人前

焼きナスとフキノトウ バーニャカウダ

マッシュポテト 生ハムチップス

マッシュルーム ベーコンのキッシュ

アボカドとサーモンタルタル

鶏胸肉のムース 人参サラダ

鰆の熟成ハム 蕪のコンフィ

あれ?6品じゃない!

10品乗ってる!!!!

これはシェフからのサプライズプレゼントだそう!

スパークリングをオーダーしたら

こちらもなんとなみなみと表面張力ギリギリ!

サービス精神が旺盛なお店なのが

この2品のオーダーからも伝わります。

カジュアルコースは乾杯ドリンク付きで3900円税抜!

次回はゆっくりコースメニューをいただきたい!』(yagizaさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆フレンチバルギンザ by plein住所 : 東京都中央区銀座7-3-6 銀座郄木ビル 1FTEL : 050-5593-6670

文:斎藤亜希

