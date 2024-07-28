À»¸÷³Ø±¡¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ø¡¡·è¾¡¤ÇÁªÈ´½Ð¾ì¤Î³ØË¡ÀÐÀî¤òÇË¤ë
¡Ê28Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ê¡ÅçÂç²ñ·è¾¡¡¡À»¸÷³Ø±¡4¡½1³ØË¡ÀÐÀî¡Ë
ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì=2023Ç¯8·î6Æü¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¥Ø¥ê¤«¤é¡¢Áê¾ì°êÏ¯»£±Æ
¡¡2022Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢4¶¯¤ÎÀ»¸÷³Ø±¡¤¬¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³ØË¡ÀÐÀî¤òÇË¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³19²óÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡À»¸÷³Ø±¡¤Ï°ì²ó¤Ë1»àÆóÎÝ¤«¤éµÆÃÏÀ¯Á±¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÅ¬»þÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò¼·²ó¤Î1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡À»¸÷³Ø±¡¤Ï01Ç¯¡¢Á´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ë½é½Ð¾ì¡£2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿04Ç¯²Æ¡¢2¾¡¤·¤Æ3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Áá¤¯¤â¶¯¹ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£08Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ8¶¯¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î¸å16Ç¯¤Þ¤Ç²Æ4ÅÙ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£07Ç¯¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¡Ö8¶¯¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤·¡¢½é¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÀçÂæ°é±Ñ¤ÏÅìËÌÀª½é¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¶áÇ¯Ìö¿Ê¤¬ÌÜÎ©¤ÄÅìËÌÀª¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£