¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÃË»Ò¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿ー¥È¡¡È¬Â¼£²£°ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¡¡ÇÏ¾ì¤âÌöÆ°
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡ËÌë¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É½éÀï¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Àª¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤ÈÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¤¬¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂçÉñÂæ¤Î¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤·¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
¸©ÀªºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË»Ò¡¢ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤ÈÇÏ¾ìÍºÂçÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÈ¬Â¼¡£
¡Ö²ÏÂ¼～¡ª¥·¥å¥ëー¥Àー¤«¤ï¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿È¬Â¼¤Ø¡£È¬Â¼¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ªÆüËÜºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¡ªÈ¬Â¼ÎÝ¤Î2¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¡×
Âè1¥¯¥ªー¥¿ー½ªÈ×¤Ë¤ÏÇÏ¾ì¤â½Ð¾ì¡¢
¥·¥åー¥È¤³¤½·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¬Â¼¤«¤éÇÏ¾ì¤Ø¡Ö±üÅÄÃæ³Ø¹»¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÏ¢·È¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡ÖÈ¬Â¼¤¤¿ー¡¢¤½¤·¤ÆËÊ¤¨¤¿¡ªÀ¤³¦¤ËÌ¥¤»¤ë¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡ª¡×
ºÇ¤â²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤¬Âè2¥¯¥ªー¥¿ー¤ËÈ¬Â¼¤¬·«¤ê½Ð¤·¤¿¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¡ª
È¬Â¼¤Ï¤½¤Î¸å¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¤Ë10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ¾ì¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯¹ë¥É¥¤¥Ä¤Ë77ÂÐ97¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¼¡¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î31Æü¤Ë³«ºÅ¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£