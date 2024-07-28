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(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983 ÈÇ¸¢µöÂú¾ÚGB-219