【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

DMM Factoryは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「アルベド ヘルメス・トリスメギストスVer.」と「初音ミク Rosuuri Ver.」のデコマスを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品を展示しており、それ以外にも「【推しの子】」の有馬かな、ルビー、MEMちょの新生B小町や、「オオカミと香辛料」のホロのフィギュアのデコマス、イラストサイト「Pixiv」オリジナル企画「年下彼女/年上彼女」のフィギュアや、同社のメイドだけのフィギュアブランド「Maid Maison(メイド メゾン)」の様々なメイドのフィギュアを展示している。

またパネル展示にて、フィギュア化を予定しているイラストレーターたちのオリジナルキャラクターイラストや、「にじさんじ」の「ヤン ナリ」さんのフィギュア化決定を告知している。

パネル展示

「アルベド ヘルメス・トリスメギストスVer.」「初音ミク Rosuuri Ver.」「【推しの子】」「ホロ YシャツVer.」「年下彼女/年上彼女」「Maid Maison」

(C) 丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会

Art by Rosuuri (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

(C) 2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合