¡Ú¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¹ØÆþ¤ÎÀèÃå30Ì¾¤Ø¡Û¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×2Âæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
À®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤ª¤è¤Ó¡¢SUV¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡¦¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤Î2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò7·î26Æü¤è¤ê¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¡¢À®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¥â¥Ç¥ë¤ò¤ß¤ë¡¡Á´155Ëç
2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤¬1387Ëü±ß/¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥ô¥£¥ª¡¦¥¯¥¢¥É¥ê¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤¬1430Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ªÀ®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
À®Ìó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀèÃå30Ì¾¤Ë¡¢ÆüËÜÌ¤È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£