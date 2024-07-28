¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×Á´¼£Ìó1Ç¯¤ÎJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦ÆàÎÉÎµ¼ù¼ç¾¤¬½Ñ¸å½é¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¡Ö²Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¤Ç¤¢¤ê¡¢º¸É¨¤Î¼ê½Ñ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¼ç¾¤ÎÆàÎÉÎµ¼ù¡Ê30¡Ë¤¬½Ñ¸å½é¤á¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬È´¤±¤Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉ¤Ï6·î24Æü¤Ëº¸É¨Ê£¹çð×ÂÓºÆ·ú½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Á´¼£10¡Á12¥«·î¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Íè¾ì¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆàÎÉ¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÈÇï¼ê¤Çàµ¢´Ôá¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£