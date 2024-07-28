ÍèÆü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë0-3¤ÇÇÔÀï ¡Ö2ÉôÁê¼ê¤ËÂçÇÔ¡ÄÆüËÜ¿Í¤ò¶¼¤«¤»¤º¡×¤ÈÊ©»æÊó¤¸¤ë
°ËÅì½ãÌé¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
24Æü¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë¤Ï0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¸½ºßJ2¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê©»æ¡ØL'Équipe¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÂçÇÔ¡£2Éô¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ë»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¤ÏÁÏÂ¤À¤Ë·ç¤±¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò¶¼¤«¤¹¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ç¤¤º¡£2Éô¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÀ¶¿å¤¬3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ò²¼¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿10¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë´ÆÆÄ¤¬RC¥é¥ó¥¹¤Ë¡È°ÜÀÒ¡É¤·¡¢¥ë¥«¡¦¥¨¥ë¥¹¥Í¥ë¿·´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ï31Æü¤ËÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢8·î3Æü¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£