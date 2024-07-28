¡ÖÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡ÂáÊá¤Îº´Ìî³¤½®¤Îº£¸å¤Ï¡Ä¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
¡¡7·î14Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¡Ê23¡Ë¡£¤³¤ì¤ÇÁª¼êÀ¸Ì¿¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¸þ¤¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¡¢¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿12Ëç¡Û¡Ö±Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡×¤Ç¥«¥á¥é¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡Èº´ÌîÍÆµ¿¼Ô¡É¡¡ËÜ¿Í¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¡Ö¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï7·î4Æü¡£Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ç¡¢ÂáÊá¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÁ°¤Ë¡¢°ì»þµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î»³ËÜÂÙ¸ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê24¡Ë¤ÈÃÝÆâ¿×¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤ÎÆó¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢30Âå½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é»°¿Í¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤ê¡¢½¸ÃÄ¤Ç¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»°¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ÎÇ§¼±¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤â¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÈï³²½÷À¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¸øÈ½¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¨ÃÌ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸ûÎ±Ëþ´ü¤ò¤â¤Ã¤Æµ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·ùµ¿¤¬»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥íÁª¼ê¤òÂ³¤±¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
µ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤ÏÈ³¤»¤º¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¶¯¤¯¡¢ÀÈÈºá¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÁª¼êÀ¸Ì¿¤ÏÀä¤¿¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥«¥é¥½¥ëÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤â2Ç¯Á°¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¿ÈÊÁ¤ò6½µ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤âÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤°¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡²¾¤Ë¤½¤Î¸å¡¢º´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤é¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Öº´ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤É¤âÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¸å¡¢ÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¤Î·ùµ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤è¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¶¨²ñ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÈÈºá¤ÎÍÆµ¿¤¬¥¯¥í¤À¤È»×¤·¤»þÅÀ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£°ìÊý¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯8·î1Æü¹æ ·ÇºÜ