¡ÚÅ·µ¤¡ÛÅìËÌ¤Ï°ú¤Â³¤Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡¡²Æì¤È¶å½£¡ÁÅì³¤¡¢´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤Æ²Æ¶õ
ÅìËÌ¤Ï°ú¤Â³¤Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¡Û
²Æì¤È¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¢´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤Æ²Æ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£28Æü¤â½ê¡¹¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤ÈËÌÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢28Æü¤â36ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ç38ÅÙ¤Ê¤ÉÅì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢40ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ë¤µ»Ø¿ô¡Û
½ë¤µ»Ø¿ô¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¹¤¯´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎäË¼¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤¡¢¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁ´¹ñ¤Î½µ´ÖÅ·µ¤¡Û
¡¦Âçºå¤«¤éÆáÇÆ
¤·¤Ð¤é¤¯À²¤ì¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦»¥ËÚ¤«¤éÌ¾¸Å²°ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ï¡¢30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ï¡¢²Æ¶õ¤ÈÌÔ½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£