人気の英語インフルエンサー・Mayu氏が、初めて留学した際に驚いたこと。それは「ネイティブは超簡単な英語で話している」ということでした。実は現地の人が実際に使っているのは、be、have、do、getなど、中学で習うものばかりだったのです。中学レベルの簡単な動詞でも、使い方次第で十何通りもの意味を表現することが可能です。Mayu氏、Forrest Baker氏の共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)より一部を抜粋し、今回は「konw」の使い方を見ていきましょう。

<前回記事>写真を撮る、理解する、休憩する、分解する…全部「take」で表現できる理由【ネイティブが使う英語】

「know」:〈既に頭の中にその知識があって、わかっている〉イメージ

[図表1]「know」のコアイメージ イラスト:nankaiine 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「know」の定義

【定義 曚錣っている

〈例文〉I know what you mean, but we don’t have any other options.(言いたいことはわかるけど、他に方法がないの。)

【定義◆枌里辰討い襦

〈例文〉I’ve known him since high school.(彼のことは高校から知ってるよ。)

〈例文〉Did you know that a giraffe’s neck is too short to reach the ground?(キリンの首って地面に届くには短すぎるって知ってた?)

[図表2]日本語の「知っている」とは少し違う?! イラスト:nankaiine 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

「know about」と「know of」は全然違う。knowを使った句動詞*

(*2語以上で一つの動詞の役割を果たす語句のこと。「動詞+副詞」「動詞+前置詞」「動詞+副詞+前置詞」の3パターンがある。)

[図表3]本稿で使われている記号 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

【超重要】◆know about sth/sb(〜について〔詳しく〕知っている)

⇒She knows everything about fixing cars.(彼女は車の修理に関しては、何でも知ってる。)

◆know of sth/sb(〜に心当たりがある)

⇒Do you know of any good books about cooking barbeque?(バーベキューするのにいい本の心当たりある?)

「I donʼt know」は「どうしようかな」の意味も。knowを使った慣用句

◆as far as sb knows(〜が知っている限りでは)

⇒As far as I know, there is no one at this company who can code in C++.(私が知る限りでは、C++でコーディングできる人はこの会社にはいない。)

イラスト:nankaiine 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆before sb knows it(あっという間に)

⇒If you live in another country, you’ll start picking up the language before you know it.(もし外国に住んだら、あっという間にその国の言語を習得し始める。)

【超重要】◆I donʼt know:

,匹Δ靴茲Δな

⇒Mayu: Where should we go for dinner?(夜ご飯どこ行こうか?)

Forrest:Hmm, I don’t know…(うーん、どうしようかね。)

△呂辰りわからない、確かではないが

I don’t know if we can finish this work in time.(この仕事を時間内に終わらせられるかな。)

◆just so you know(ちなみにね)

⇒Mayu:Just so you know, you’re not supposed to wear stripes with polka dots.(ちなみにストライプと水玉模様は一緒に着ないほうがいいよ。)

Forrest:I don’t care. Maybe I’ll start a new fashion trend.(別に気にしないよ。僕が、新しいファッションの流行を始めちゃうかもね。)

イラスト:nankaiine 出所:Mayu、Forrest Baker共著『パパッと頭に入る 英語の動詞図鑑』(KADOKAWA)

◆know what one is doing(きちんと対処できる、わかってやっている)

⇒She might act innocent, but she definitely knows what she’s doing.(彼女はしらばっくれるかもしれないが、絶対わかってやってる。)

【超重要】◆let sb know(〜に知らせる)

⇒Let me know if there’s anything I can help you with.(何か手伝えることがあったら言ってね。)

◆not that I know of(私の知る限りない)

⇒Forrest:Are there any good books about Mozart’s pets?(モーツァルトのペットに関する何かいい本ってある?)

Mayu:Not that I know of...(私の知る限りないね…。)

◆Who knows.(知るか、なんでだろうね。)

⇒Forrest:Why did they elect a celebrity mayor?(なんであの芸能人が市長に選ばれたの?)

Mayu:Who knows. I don’t understand politics.(知らないよ。私には、政治のことよくわかんない。)

◆you know:

覆弔覆言葉)

⇒You know, I think it might not be a good idea to go on live when you’re that drunk...(あの、そんなに酔ってるときにライブするのはいいとは思わないけど。)

△世茲諭

⇒I feel like there are too many shows about singing contests, you know?(歌唱力のコンテスト番組が多すぎる気がするんだけど。そうじゃない?)

◆You never know.:さあどうだか、実際どうなるかわからない。

⇒Ashlyn:My dream job is to be a YouTuber, but my parents say it’s impossible…(アシュリン:私の夢はユーチューバーになることなんだけど、親は無理だって言うんだよね。)

Todd:Hey, you never know. My friend from college makes a living from being an influencer now.(トッド:ねえ、どうなるかわかんないじゃん。僕の大学の友達は今インフルエンサーとして生計を立ててるよ。)

【著者】Mayu

国際基督教大学(ICU)卒。英検1級、TOEIC990点、TOEFL110点取得。高校3年時に、1年間ニュージャージー州に留学。大学では、言語教育とメディア・コミュニケーション・文化を二重専攻し、専門性を高めるため、アメリカのバーモント州に1年間の交換留学をする。現在は英語や留学についての情報をSNSで発信する傍ら、英語講師をメインに通訳や翻訳家としても活動。

【著者】Forrest Baker

アメリカ出身。ミドルベリー大学にて言語学を中心に日本学を専攻。在学中、国際基督教大学(ICU)に留学。日本語にどっぷりハマり、日本学の学位をもって卒業。卒業後は英語教育に2年間従事し、現在は日本で暮らしながら国際関係の仕事・翻訳業務に携わっている。2017年より日本在住。極度の言語オタク。