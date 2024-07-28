Âè28²óÁ´¹ñ¹â¹»½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï7·î28Æü¡¢µþÅÔÉÜÆâ¤Ç½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ(ÀÅ²¬)¤Ï²Ö´¬Åì(´ä¼ê)¤ÈÂÐÀï¡¢0-8¤ÇÇÔ¤ì¡¢8·î3Æü¤Ëºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡ÚÂè28²óÁ´¹ñ¹â¹»½÷»Ò¹Å¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡¡á¤Ä¤«¤µ¥°¥ëー¥×¤¤¤Á¤¸¤Þµå¾ì¡Û

²Ö´¬Åì(´ä¼ê) 011 100 5=8

Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ 000 000 0¡á0

¡Ú²Ö¡ÛÀéÍÕ-Ê¿Èø

¡ÚæÆ¡ÛÀÐÌî¡¢³Àºê-µÜ

¡ãËÜÎÝÂÇ¡ä

Èø·Á(²Ö)